Огнеборцы Карелии тушили жилой дом в городе бумажников

На месте происшествия работали специалисты электросетей и службы горгаза Кондопоги.

В четверг, 12 октября, в 19.10 поступил сигнал о пожаре в Кондопоге в доме № 9 на улице Лесной, рассказали в пресс-службе МЧС Карелии.

Там горел одноэтажный двухквартирный жилой дом. На место происшествия был направлен личный состав пожарной части №13 Кондопоги, и в 19.27 огнеборцы справились с пожаром.

На месте происшествия также работали специалисты электросетей и службы горгаза.

Ранее мы писали о том, что на крупном пожаре в Медвежьегорском районе погиб мужчина.