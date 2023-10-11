Огнеборцы Карелии тушили жилой дом в городе бумажников

На месте происшествия работали специалисты электросетей и службы горгаза Кондопоги.
В четверг, 12 октября, в 19.10 поступил сигнал о пожаре в Кондопоге в доме № 9 на улице Лесной, рассказали в пресс-службе МЧС Карелии.
Там горел одноэтажный двухквартирный жилой дом. На место происшествия был направлен личный состав пожарной части №13 Кондопоги, и в 19.27 огнеборцы справились с пожаром.
На месте происшествия также работали специалисты электросетей и службы горгаза.
Ранее мы писали о том, что на крупном пожаре в Медвежьегорском районе погиб мужчина.
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