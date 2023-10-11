Мужчина погиб на крупном пожаре в Медвежьегорском районе Карелии

Два с лишним часа огнеборцы трех подразделений тушили два полыхающих двухэтажных дома в поселке Повенец.

О пожаре со смертельным исходом рассказали в отряде противопожарной службы Медвежьегорского района.

Крупный пожар произошел ночью в среду, 11 октября, в поселке Повенец. Там горели два двухэтажных четырехквартирных дома. В доме, в котором начался пожар, в одной из квартир еще проживали жильцы. Второй дом был нежилым.

Сообщение о пожаре поступило в 00.28. К месту пожара направились дежурные караулы Повенецкого, Пиндушского и Медвежьегорского подразделений пожарной охраны. Через три минуты после сообщения одно из подразделений уже работало на месте пожара.

К моменту приезда один дом был полностью охвачен огнем. Пламя перекидывалось на соседний дом.

Только к трем часам ночи огнеборцы справились с открытым огнем. Но пожарные работали всю ночь. Они разбирали рухнувшие конструкции и завалы, а проливка продолжалась до полудня 11 октября.

Как уточнили огнеборцы, пожар тушили в условиях сильной задымленности. На устанение пожара было подано пять ручных пожарных стволов и стационарный лафетный ствол, установленный на пожарном автомобиле. Для непрерывной подачи воды на Онежском озере установили две помпы.

Однако оба дома оказались полностью уничтожены огнем. Но пожарные защитили от огня расположенные рядом дома. На ликвидации пожара работали пять пожарных автомобилей, двадцать сотрудников пожарной охраны.

На месте пожара было обнаружено тело мужчины. По предварительной информации, он проживал в квартире сгоревшего дома. Причины пожара выясняются.

Отряд противопожарной службы Медвежьегорского района благодарит ПРГС Повенец за предоставление экскаватора, с помощью которого проводились работы по разбору завалов рухнувших и сгоревших конструкций.