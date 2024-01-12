Огонь уничтожил склад Wildberries в Петербурге на площади 70 тыс. квадратных метров

Пожарные локализовали возгорание в складском комплексе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

В сообщении портала 47news.ru говорится о том, что в начале двенадцатого утра 13 января локализовано возгорание складского комплекса в Пушкинском районе Петербурга. Площадь пожара составила 70 тысяч квадратных метров, информации о пострадавших не поступало.



Пассажиры самолета из «Пулково» наблюдали огромный столб дыма и языки пламени. Гарь плотно застилает весь район и летит в сторону Тосно и окрестностей.



Напомним, утром 13 января начался пожар на складском комплексе в Пушкинском районе Петербурга. Возгорание началось с тысячи квадратных метров, к 09.30 площадь составила 50 тысяч «квадратов».



С огнем борются 270 человек, задействовав 57 единиц техники. Информации о пострадавших пока нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.