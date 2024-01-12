Серьезнейший пожар на складе Wildberries пытаются потушить в Петербурге

На юге Петербурга на площади 50 тысяч квадратных метров горит склад Wildberries.

Как говорится в сообщении портала 47news.ru, утром 13 января начался пожар на складском комплексе в Пушкинском районе Петербурга. Возгорание началось с тысячи квадратных метров, к 09.30 площадь составила 50 тысяч «квадратов».



С огнем борются 270 человек, задействовав 57 единиц техники. Информации о пострадавших пока нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.



Складской комплекс в Шушарах ритейлер начал строить в 2021 году. Инвестиции оценивались в три миллиарда рублей. Распределительный центр считается одним из крупнейших объектов компании.



