Огромная очередь из фур возникла перед погранпереходом в Карелии перед закрытием границы

Возле Костомукши десятки водителей грузовиков спешат пересечь границу перед закрытием пропускного пункта.

На севере Карелии непростая ситуация сложилась в районе Костомукши, около МАПП «Люття» на границе с Финляндией. Там скопилось множество фур, пытающихся попасть за границу в последние дни работы пункта пропуска.

На мете побывала съемочная группа петербуржского канала «78», которая и зафиксировала очередь из большегрузов перед российско-финляндской границей. Формально проезд не закрыт, но движение затруднено.

«Водители признаются, что не знают, что будут делать дальше, и теперь вообще рискуют остаться без работы», — сообщила журналист телеканала.

Напомним, в ночь с 24 на 25 ноября Финляндия закрывает все пункты пропуска на карельском участке границы.