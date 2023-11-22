Финляндия закрывает все пункты пропуска на карельском участке границы

На российско-финляндской границе останется только один открытый пункт пропуска.

Как пишет Фонтанка, власти Финляндии приняли решение закрыть все пропускные пункты на границе с Россией, за исключением самого северного — «Райа-Йоосеппи» — «Лотта», заявил премьер-министр Петтери Орпо вечером 22 ноября.

Остальные МАПП закроют в ночь с 24 на 25 ноября. Как отметили в источнике, решение о закрытии будет действовать до 23 декабря 2023 года. Это означает, что финскую границу из России можно будет пересечь только через МАПП «Райа-Йоосеппи».

«Наша задача — обеспечить безопасность финнов», — сказал Орпо на пресс-конференции.

По словам премьер-министра, централизация пересечения границы на одной пограничной станции была самой радикальной мерой, которую правительство могло реализовать в этой ситуации. Но, по его словам, еще есть инструменты для новых мер, если этого потребует ситуация. При необходимости вся восточная граница может быть закрыта. «Мы должны регулировать количество людей, которых мы можем принять», — объяснил Орпо. Согласно пресс-релизу правительства, обращения за международной защитой на сухопутной границе между Финляндией и Россией будут сосредоточены на последнем оставшемся пограничном переходе. «Заявка на международную защиту не может быть подана на сухопутной границе между Финляндией и Россией в других пунктах пропуска», — говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Мари Рантанен отметила, что принятые меры являются «очень смелыми и исключительными». Но, по мнению Рантанен, не исключено, что ситуация с беженцами продолжит обостряться. На пресс-конференции Орпо спросили, почему был выбран именно этот — самый удаленный труднодоступный пункт пропуска, который к тому же работает всего по четыре часа в день.

«Да, чтобы туда попасть, нужно применить настоящие усилия. Это четкий сигнал о том, что все остальное приграничное движение будет остановлено, что мы этого не приемлем», — ответил Орпо.