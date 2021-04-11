Около 30 групп в детских садах Петрозаводска закрыты на карантин из-за ОРВИ

В 29 учреждениях дошкольного образования столицы Карелии отмечен рост заболеваемости ОРВИ.

По сообщению карельского Управления Роспотребнадзора, из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом закрыт один класс в одной из школ Петрозаводска и 29 групп в 18-ти садиках столицы Карелии. К

роме того, на карантин отправлена дошкольная группа при Золотецкой школе Беломорского района.

Ранее сообщалось, уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди совокупного населения выше эпидемического порога на 26,8%.