Эпидпорог по ОРВИ в Карелии превышен почти на 30 процентов

За минувшую неделю по республике зарегистрировано 5787 случаев заболевания ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора республики.

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди совокупного населения выше эпидемического порога на 26,8%. Реже болеют дети от 0 до двух лет и подростки до 15 лет. Превышение эпидпорога отмечено в возрастных группах 3-6 лет и 15 лет и старше. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 10,5%.

За прошедшую неделю при обследовании больных ОРВИ выделено 12 респираторных вирусов (1 вирус парагриппа, 3 - риновирус, 3 - сезонный коронавирус, 4 - метапневмовирус, 1 — бокавирус), вирус гриппа не обнаружен.

В больницу с диагнозом ОРВИ попали 11 человек.

Неделей ранее в Карелии 13 человек с ОРВИ были госпитализированы.