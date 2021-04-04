За неделю в Карелии 13 человек с ОРВИ попали в больницы

Об эпидемиологической обстановке в Карелии рассказали в управлении Роспотребнадзора республики.

За неделю с 29 марта по 4 апреля специалисты Роспотребнадзора выяснили, что острыми кишечными инфекциями заболели 9 взрослых и дети до 14 лет – 36 человек.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5235 случаев заболевания ОРВИ. В Петрозаводске с 29 марта по 4 апреля зарегистрировано 2675 случаев заболевания ОРВИ.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ приостановлена деятельность 2-х классов в школе №1 в Петрозаводске.

При мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю выделены вирусы: риновирусов (20,0%), сезонных коронавирус (20,0%), метапневмовирусов (60,0%). Вирусов гриппа не обнаружено.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 13 человек.

За неделю заболеваемость внебольничными пневмониями среди совокупного населения в целом по республике выше среднемногонедельного уровня в 1,9 раза, зарегистрировано 262 случаев.

В Петрозаводске впервые за длительное время показатель заболеваемости внебольничными пневмониями ниже среднемногонедельного уровня на 9,8% (62 сл. и 68 сл.).

Количество заболевших внебольничной пневмонией больше, чем на предыдущей неделе на 14 случаев. Количество госпитализированных с данным заболеванием составило 211 человек.

Присасывание клещей не зарегистрировано.