Около 400 кг шишек собрали жители Карелии

За качеством поступающей шишки тщательно следят.

Кареллесхоз продолжает прием шишек от населения: собрано уже порядка 400 кг. Об этом сообщили в паблике Минприроды Карелии.



Как написали в источнике, новогодние каникулы можно провести с пользой на свежем воздухе — отправиться в лес собирать шишки. «Еще это отличный способ заработать. Шишки принимают за плату», — подчеркнули в группе.



Пункты приема открыты на лесных питомниках в Вилге, Суоярви, Лахденпохья, д. Верховье (Олонецкий район), д. Вокнаволок (Костомукшский городской округ).



«Сейчас сбор осложняется обилием снега, однако к нам поступило уже более 400 кг шишек. Мы сами собираем, — на плантации в Прионежском районе наши сотрудники собрали больше 40 кг сырья», — отметила заместитель начальника Кареллесхоза Елена Успенская.



Места рекомендованного сбора шишек в республике определила Карельская лесосеменная станция (Филиал Рослесозащиты) на основании проведенных лабораторных исследований. За качеством поступающей шишки тщательно следят.



В источнике отметили, что в начале следующего года на питомнике будут запущены шишкосушильные машины, которые извлекут семена. Их будут использовать для посева на тепличных комплексах Кареллесхоза. Выращенный посадочный материал пойдет на лесовосстановление.



Перед началом сбора шишек необходимо проконсультироваться по телефону Кареллесхоза: + 7(8142) 57-42-95. Информация о закупочной цене размещена в официальной группе Кареллесхоза.