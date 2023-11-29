Олончанина, зарезавшего собственную мать, отправили под арест

Следком Карелии расследует уголовное дело об убийстве в отношении 47-летнего мужчины.

Сотрудники Следкома республики продолжают расследовать уголовное дело в отношении 47-летнего олончанина.



По версии следствия, днем 27 ноября мужчина поссорился с матерью в своей квартире на улице Карла Маркса. Злоумышленник схватился за кухонный нож и ударил ее в живот, грудь и спину.



Потерпевшей удалось выбежать из квартиры и обратиться за помощью к соседу, который вызвал бригаду скорой помощи. Женщина вернулась домой, где умерла от обильной кровопотери.



Ее сына задержали и поместили под стражу. В рамках расследования назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, рассказали в региональном Следкоме.