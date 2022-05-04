Опасную ситуацию создал на трассе в Карелии водитель из соседнего региона

Сотрудники ГИБДД республики остановили мурманчанина, вылетевшего на встречку.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, инспекторы ДПС зафиксировали на федеральной трассе «Кола» в Пряжинском районе нарушение — водитель из Мурманска совершил опасный обгон, выехав на полосу встречного движения. Согласно знакам и разметке, обгон на этом участке был запрещен.

Теперь нарушителя ждет штраф — до 5 тысяч рублей — либо лишение прав от 4 до 6 месяцев.

Всего с начала 2022 года в 13 ДТП, случившихся из-за выезда на встречную полосу вопреки правилам, погибли 2 человека и еще 17 были травмированы. В отношении 900 водителей, совершивших подобный маневр, были возбуждены административные дела.