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Опасные лесоматериалы привезли в Карелию

Новости. Общество
13:07, 23 Июля 2021
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

В Карелию поставили из Костромской области хвойные лесоматериалы по просроченному карантинному сертификату, сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В апреле в Управление от одного из лесоперерабатывающих предприятий, работающих в Карелии, поступило извещение о доставке балансов хвойных пород. Хвойные лесоматериалы были поставлены из Галичского района Костромской области, где установлены карантинные фитосанитарные зоны по малому черному еловому усачу и большому черному еловому усачу.

Специалисты обнаружили, что срок действия карантинного сертификата на продукцию истек. А вывоз лесоматериалов хвойных пород из карантинной фитосанитарной зоны без такой документации создает условия распространения вредителей по территории Российской Федерации.

В отношении отправителя продукции – предприятия из Костромской области, - был составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее жители района Карелии пожаловались в Россельхознадзор на фермера, который продавал им молоко сомнительного качества.

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