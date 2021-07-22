Опасные лесоматериалы привезли в Карелию

В Карелию поставили из Костромской области хвойные лесоматериалы по просроченному карантинному сертификату, сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В апреле в Управление от одного из лесоперерабатывающих предприятий, работающих в Карелии, поступило извещение о доставке балансов хвойных пород. Хвойные лесоматериалы были поставлены из Галичского района Костромской области, где установлены карантинные фитосанитарные зоны по малому черному еловому усачу и большому черному еловому усачу.

Специалисты обнаружили, что срок действия карантинного сертификата на продукцию истек. А вывоз лесоматериалов хвойных пород из карантинной фитосанитарной зоны без такой документации создает условия распространения вредителей по территории Российской Федерации.

В отношении отправителя продукции – предприятия из Костромской области, - был составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее жители района Карелии пожаловались в Россельхознадзор на фермера, который продавал им молоко сомнительного качества.