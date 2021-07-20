Жители района Карелии пожаловались на фермера, который продавал им молоко сомнительного качества

От жителей Прионежского района поступила жалоба, что местный фермер продает сырое молоко и творог с нарушением требований ветеринарного законодательства – нарушения они запечатлели на видео, сообщили в управлении Россельхознадзор.

По поступившей информации, глава крестьянского хозяйства продавал в Прионежском районе сырое коровье молоко в разлив из бидона и творог в развес. Продукцию он привез со своего хозяйства.

При продаже предприниматель не доводил до покупателей информацию о безопасности молока и творога в ветеринарно-санитарном отношении, месте и дате производства продуктов, не сообщал о необходимости обязательного кипячения сырого молока.

Ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие проведение ветеринарно-санитарных экспертиз, отсутствовали.

Мониторинг ФГИС «Меркурий» показал, что глава КФХ зарегистрирован в системе, но ветеринарные сопроводительные документы на продукцию не оформляет.

За перевозку и реализацию продукции животноводства без ветеринарных сопроводительных документов и нарушения требований технического регламента предприниматель был привлечен к административной ответственности с назначением штрафов общей суммой 26 тысяч рублей.