Реклама
Прислать новость
Глава МЧС России заявил, что спасатели успешно справились с работой в поселке Карелии, взятым в огненное кольцо 7
20.07.2021 12:34
Поселок Суоёки в Карелии находится под угрозой пожара, который распространяется от Найстенъярви (ВИДЕО) 3
20.07.2021 11:28
Анна Позднякова: «То, что происходит в системе образования, заставляет меня бояться за будущее детей и страны» 16
20.07.2021 12:07
У поселка Найстенъярви в Карелии все еще горит лес (ВИДЕО) 1
20.07.2021 14:52

Жители района Карелии пожаловались на фермера, который продавал им молоко сомнительного качества

Новости. Общество
07:15, 21 Июля 2021
фото: © Егор Алеев/ТАСС

От жителей Прионежского района поступила жалоба, что местный фермер продает сырое молоко и творог с нарушением требований ветеринарного законодательства – нарушения они запечатлели на видео, сообщили в управлении Россельхознадзор.

По поступившей информации, глава крестьянского хозяйства продавал в Прионежском районе сырое коровье молоко в разлив из бидона и творог в развес. Продукцию он привез со своего хозяйства.

При продаже предприниматель не доводил до покупателей информацию о безопасности молока и творога в ветеринарно-санитарном отношении, месте и дате производства продуктов, не сообщал о необходимости обязательного кипячения сырого молока.

Ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие проведение ветеринарно-санитарных экспертиз, отсутствовали.
Мониторинг ФГИС «Меркурий» показал, что глава КФХ зарегистрирован в системе, но ветеринарные сопроводительные документы на продукцию не оформляет.

За перевозку и реализацию продукции животноводства без ветеринарных сопроводительных документов и нарушения требований технического регламента предприниматель был привлечен к административной ответственности с назначением штрафов общей суммой 26 тысяч рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-07-21 08:17:48
пейте порошковое , с пальмовым маслом ..делов то
наташка
2021-07-21 09:11:32
Off/леха, зачем галину просрочку рекламируешь ?
бюджет
2021-07-21 08:09:20
Жесть! Ну 2 тысячи, а 26 за что?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья
19.07.2021, 11:11
«Ад около поселка Карелии»: пожар в Найстенъярви сняли на видео с борта самолета
19.07.2021, 00:17
Лесные пожары в Карелии разрастаются, на помощь готовы прийти пожарные из Санкт-Петербурга

Аналитика

20.07.2021 13:01
Обществоведение
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 от «Клиники на Чайкиной»
Если вы собрались в отпуск и вам срочно требуется ПЦР-тест, то «Клиники на Чайкиной» сделают его профессионально, с грамотно оформленным сертификатом.
Люди и монументы
20.07.2021 12:54
«Мы умоляли о помощи» 7
20.07.2021 07:48
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы» 6
19.07.2021 16:38
Ковид сыграет в политику 10
16.07.2021 09:05
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»