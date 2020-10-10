"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)

Петрозаводчане возмущаются, что весь город обнесли железными заборами, из-за которых горожане оказываются в опасных ситуациях.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на котором запечатлел забор, появившийся на улице Красной рядом со спортивным магазином.

"Приехал в "Спорттовары". Вышел из машины и не понял, как зайти в магазин. Забор поставили. Прямо 5 метров, а так 30 метров по дороге, где ездят машины. Это забота о нашей безопасности?" - спрашивает петрозаводчанин.

Другой горожанин прислал фото с улицы Фролова на Кукковке.

"Ехал вечером по Фролова, через забор переваливалась девочка-подросток, чуть не упала мне под колеса, пришлось притормозить, - написал водитель. – А потом сам припарковался на дороге вдоль этой же улицы, а когда вышел из машины, пришлось идти по дороге, чтобы попасть на тротуар, так как улица теперь обнесена забором с двух сторон. Для чего это сделано – непонятно. Там тротуар был отделен от дороги газоном и рядом деревьев и кустами. Зачем забор?".