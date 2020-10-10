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"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)

Новости. От читателей
12:04, 11 Октября 2020
фото: читатель Столицы на Онего
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Петрозаводчане возмущаются, что весь город обнесли железными заборами, из-за которых горожане оказываются в опасных ситуациях.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на котором запечатлел забор, появившийся на улице Красной рядом со спортивным магазином.

"Приехал в "Спорттовары". Вышел из машины и не понял, как зайти в магазин. Забор поставили. Прямо 5 метров, а так 30 метров по дороге, где ездят машины. Это забота о нашей безопасности?" - спрашивает петрозаводчанин.

Другой горожанин прислал фото с улицы Фролова на Кукковке.

"Ехал вечером по Фролова, через забор переваливалась девочка-подросток, чуть не упала мне под колеса, пришлось притормозить, - написал водитель. – А потом сам припарковался на дороге вдоль этой же улицы, а когда вышел из машины, пришлось идти по дороге, чтобы попасть на тротуар, так как улица теперь обнесена забором с двух сторон. Для чего это сделано – непонятно. Там тротуар был отделен от дороги газоном и рядом деревьев и кустами. Зачем забор?".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
andruh
2020-10-11 13:31:33
На Мелентьевой срезали жёлтые и поставили точно такие же серые
кир
2020-10-11 13:31:18
Им светофор с кнопкой сделали, а они плевали на него. Норовят неправильно протиснуться через дорогу. Нечего тут вопить.
Артур
2020-10-11 13:28:00
Бабло отмыли опять
кир
2020-10-11 13:25:00
Правильно сделано. Ещё во дворы запретить въезжать. Совсем обнаглели белые и пушистые.
тетка
2020-10-11 13:40:48
кир, а тебе, дремучему, с понятиями пещерного жителя, слова не давали.
drug
2020-10-11 13:24:45
Обычные дешевые заборы.
Зачем пристаете к чиновникам. Как могут так и работают.
Mike
2020-10-11 13:23:25
Освоили бабки, чего не понятно? Кто-то заказал, другой оплатил это убожество
кир
2020-10-11 13:13:16
Заборы смешные, школьникам понравится через них перелизать, дурдом...есть смешные ,с решетками, видимо в честь "кремня", который в СИЗО ?!?
Off
2020-10-11 12:41:45
Россия страна заборов и держиморд.
кир
2020-10-11 13:28:07
Off, сам ты больной и справка есть. На больничном пожизненном живёшь, а чего выпендриваешься в публичном пространстве?
Мудрый
2020-10-11 12:39:24
Глупость несусветная,как сказал бы Президент, ещё смешней "забор" на мосту ,на Правде, там решётки как у уголовников налепили, с одной стороны сохранился(не весь) забор красивый с советских времён, другой "сити менеджера", ну ржачка и только....и во многих местах эти вертикальные решётки "тюремные", пройдите по городу пешком, охренеите, извините....
gaudealis
2020-10-11 12:36:40
Иллюстрация на тему "дегенераты у власти"
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