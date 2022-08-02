Определился подрядчик для строительства взрослой поликлиники в микрорайоне Петрозаводска

Стали известные результаты аукциона для выбора подрядной организации, которая займется строительством поликлиники на Кукковке.

По результатам конкурсных процедур определен застройщик взрослой поликлиники в микрорайоне Кукковка. Проектировать и строить здание будет карельская строительная организация — АО «Специализированный застройщик «КСМ». Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

«Строительство будет вестись в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, в которую этот объект включен по инициативе главы Республики Карелия Артура Олеговича Парфенчикова. Плановые сроки возведения нового здания — 2023–2025 годы», — пишет министр.

Как сообщалось ранее, под стройку выбран участок на пересечении улиц Ровио и Фролова. В новом здании кроме терапевтической службы разместится эндоскопический центр.