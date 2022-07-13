Опубликован режим работы пунктов пропуска в Карелии на границе с Финляндией после отмены ограничений

Карельская таможня опубликовала режим работы пограничных пунктов пропуска в связи с отменой с 15 июля ограничений на поездки в Финляндию.

МАПП Вяртсиля работает ежедневно и круглосуточно; МАПП Люття — ежедневно, с 8.00 до 19.00, а МАПП Суоперя — с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 (суббота и воскресенье — выходные).

Такой режим для МАПП Люття и МАПП Суоперя установлен до 31 августа, далее возможны изменения.

Также Карельская таможня напомнила, что с 10 июля Европейский Союз ввел полный запрет на ввоз из России ряда товаров, включенных в санкционный список.

Это перечень включает машины, механизмы, оборудование, металлы и изделия из них, инструменты и аппаратуру, топливо, газ, нефть и нефтепродукты, продукцию химической и деревообрабатывающей промышленности, металлы, стекло, керамику, транспортные средства и оборудование, фототовары, продукцию текстильной промышленности, спирт, мебель, древесину, ракообразных, икру и целый ряд других товаров.

Ознакомиться с информацией, касающейся таможенного законодательства ЕАЭС, можно на официальном сайте ФТС России, а также по телефонам, указанным на странице Карельской таможни на официальном сайте Северо-Западного таможенного управления.

Как сообщалось ранее, с 15 июля пограничные пункты в Карелии начали без ограничений пропускать туристов из Карелии в Финлянию.