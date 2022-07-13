Граница открыта: туристов из Карелии начали выпускать в Финляндию

На пограничных пунктах Карелии начал осуществляться пропуск туристов в Финляндию, сообщили в Погрануправлении ФСБ Карелии.

«Все разрешения получены, все документы подписаны, пропуск туристов в Финляндию с сегодняшнего дня, 15 июля, осуществляется, коронавирусные ограничения сняты», — сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ Карелии.

Ранее сообщалось, что с 15 июля Россия отменила ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы, но за границу никого не выпускают, так как распоряжение, подписанное Михаилом Мишустиным, официально не опубликовано на сайте правительства РФ.

Финляндия, в свою очередь, уже подготовилась к приезду россиян, увеличив в магазинах штат сотрудников и количество товаров, и даже готова принимать на кассах к оплате рубли, но по своему курсу, не очень привлекательному для нас.