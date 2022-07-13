Туристов из Карелии не выпускают в Финляндию, несмотря на снятые ограничения

Россия отменила ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы, но за границу пока никого не выпускают, сообщили в Погрануправлении ФСБ Карелии.

Как сообщает ТАСС, Россия сняла с 15 июля ограничения на пересечение сухопутной границы государства, которые были введены в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий документ был подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Но, по информации Пограничного управления ФСБ Карелии, подписанное Мишустиным постановление о снятии ограничений не появилось на сайте правительства РФ.

«Официально опубликованного постановления нет, следовательно и на пограничные пункты распоряжения о пропуске туристов не поступало. Пока работаем в прежнем режиме, как при ограничениях», — сообщили в пресс-службе Погрануправления.

По словам представителя Погрануправления, на данный момент ажиотажа на пограничных пунктах не наблюдается. «Вяртсиля», «Люття», «Суоперя» — все работают в штатном режиме.

«Если человек 10 развернули, не больше», — сказали в Погрануправлении и уточнили, что даже если распоряжение поступит к ним сегодня, то пропуск туристов начнется только завтра, в субботу, 16 июля.

Ранее сообщалось, что финские магазины готовятся к наплыву российских туристов и готовы даже принимать к оплате рубли. Правда, курс для туристов невыгодный.