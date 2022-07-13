Финские магазины готовятся к наплыву российских туристов и готовы принимать рубли к оплате

Финский магазин Disa's Fish на дороге в Лаппеенранту готовится к росту посетителей после открытия границы 15 июля.

«Мы в курсе, что российские власти разрешили выезжать в ЕС своим гражданам с туристическими целями с 15 июля. Ждем, что число наших покупателей вырастет. Для этого мы уже увеличили количество персонала», — сообщил корреспонденту «Фонтанки» менеджер магазина днем 14 июля.

По его словам, закрытый еще в прошлом году магазин сети в Иматре пока не будет возобновлять работу — по крайней мере пока такой информации нет. Вместе с тем, для руссийских туристов, пересекающих границу в Светогорске/Иматре, будет работать небольшой рыбный магазин — он находится чуть дальше от «Дисаса».

Еще перед пандемией Disa's начал принимать к оплате на кассе наличные рубли. Менеджер магазина подтвердил, что это правило сохраняется. Правда, курс разочаровывает. По крайней мере, в четверг, 14 июля, он был 120 рублей за евро. Для примера: в одном из петербургских официальных обменных пунктов наличные можно было обменять в этот день по 69 рублей за евро.