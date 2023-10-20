Опубликованы чарующие фото бурной полноводной Шуи

В одном из пабликов соцсети жители Карелии восхитились осенней красотой родного края.

Пользователь сообщества «События | ПЕТРОЗАВОДСК КАРЕЛИЯ РОССИЯ» Галина Сапожникова разместила фотографии бурной осенней Шуи.



«Карелия. Река Шуя, невероятная, бушующая, бурлящая красота!



Это край с бесконечным простором,

Синим небом… Взахлеб, до души!

Ты ни с чем не сравнима, Карелия,

Как в тебя не влюбиться, скажи?» — написала жительница республики.



Отметим, Шуя (карел. Šuojogi, фин. Suojoki) — река бассейна Онежского озера на юге Карелии. Протекает по территории Суоярвского, Пряжинского и Прионежского районов Карелии.



Гидроним Шуя имеет финно-угорское происхождение, на финском языке sua oja означает «болотистая речка», где suo — «болото» и oja — «река, ручей».











