Опубликованы самые высокооплачиваемые вакансии Карелии

Специалисты рассказали, где в республике можно заработать больше 150 тысяч рублей.

Аналитики онлайн-платформы по поиску работы hh.ru изучили рынок труда Карелии и составили список самых востребованных вакансий в республике.

Надо уточнить, что на данный момент медианная зарплата в Карелии — 46 498 рублей, что почти на 18 тысяч рублей меньше, чем медианные зарплаты в других российских городах. При этом жителям республики доступны несколько вакансий более 120 тысяч рублей.

Самую большую зарплату в октябре предлагали машинисту экскаватора — от 157 тысяч рублей до вычета налогов. Примерно столько же — от 150 тысяч рублей на руки — обещают технологу/ Начальнику разделочного цеха/Директору производства.

Водителю БелАЗа и главному инженеру в Карелии предлагают от 140 тысяч на руки, инженеру ПТО — от 140 до 180 тысяч рублей.