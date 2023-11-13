«Ориентируясь на наказы горожан», — в мэрии заслушали еще двоих кандидатов в мэры Петрозаводска

Павел Сандберг и Алексей Таранов выступили перед специальной комиссией, отбирающей кандидатуры для выборов градоначальника.

В Петрозаводске продолжаются слушания специальной комиссии, которая выбирает кандидатов на пост главы Петрозаводска. В нее входят восемь человек: по четыре от Петросовета и главы республики Артура Парфенчикова.

Слушания проходят с 10 ноября. Перед комиссией уже выступили действующая врио мэра города Инна Колыхматова, Сергей Дьяконов, Андрей Малафеев и Александр Паккуев. Сегодня, 14 ноября, пришла очередь еще двоих кандидатов.

Сначала свою программу комиссии представил Павел Леович Сандберг. В свое время он был депутатом Петросовета, а также руководил несколькими предприятиями. Сейчас Павел Сандберг является директором АНО «Центр туризма и развития территорий».

«Мы видим проблему оттока населения из Петрозаводска. Поэтому задача — сделать город комфортным для жизни и перспективным, удержать человеческий капитал. При этом развивать все следует в комплексе. Также важный момент — необходимость развивать, повышать стандарты благоустройства, работы госслужащих», — обозначил «Столице на Онего» основные аспекты своей программы Павел Леович.

По мнению кандидата, перед будущим мэром стоят основные проблемы. Первая — транспортная реформа. Вторая — вход в мусорную реформу, вопросы благоустройства. При этом Павел Сандберг обозначил еще один аспект, на который необходимо сделать упор — поддержку местных предпринимателей.

«Поддержка должна быть всесторонней — и компенсация услуг, и помощь в организации выставок, и поощрение собственных разработок. При этом меры поддержки должны быть точечными. Чем быстрее бизнес будет зарабатывать, тем быстрее он будет пополнять городскую казну. Такой своего рода «допустимый протекционизм», — отметил претендент.

Еще одним интересным предложением оказалось установление побратимских связей с городами из дружественных стран.

«Я сделал свою работу, подготовил программу на 100%, остальное уже будет зависеть от комиссии», — ответил Павел Сандберг на вопрос о своих шансах на победу.

А вот второй кандидат, выступавший перед комиссией сегодня — Алексей Таранов — главный упор в своей программе сделал на подрастающее поколение и безопасность.

«Решение важных вопросов, которые уже поставлены перед властями города, касаемых работы школ, детских учреждений, профилактики терроризма, экстремизма. Самое главное — воспитание и безопасность», — рассказал нашему изданию кандидат.

Алексей Александрович Таранов — учредитель и президент компании «СДУИХ», занимающейся разработкой программного обеспечения. Он поделился своим видением выборов мэра.

«Лучше, чтобы главой города был представитель системы. Безусловно, нужны острые спикеры, но также необходимо, чтобы мэр был уже «встроен» во власть и реально работал, показывал конкретный результат», — отметил претендент на должность руководителя карельской столицы.

По его словам, основные проблемы мэр должен решать, ориентируясь на наказы горожан, своевременно реагируя на них. «Больные» темы все те же — мусор, транспорт, благоустройство в целом.

Свои шансы, особенно на фоне других кандидатов, Алексей Таранов оценил как высокие.

Напомним, завтра, 15 ноября, комиссия заслушает двух последних кандидатов в градоначальники — Артема Ивановича Тимошенко и Сергея Владимировича Ярлыкова. После этого из восьми претендентов будут выбраны не менее двух человек, один из которых и станет мэром города 24 ноября на сессии Петросовета.