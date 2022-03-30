Отделения Почты России в Карелии изменят график работы в майские праздники

Все почтовые отделения в Карелии будут закрыты 1 и 9 мая, а в остальные дни график будет меняться.

Об этом говорится в сообщении компании.

30 апреля и 8 мая почтовые отделения закроются на час раньше, за исключением отделений с круглосуточным режимом работы.

2 мая отделения Почты будут работать по обычному графику, 3 мая будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая — по режиму работы воскресенья.

С 4 по 7 мая почтовые отделения будут работать в обычном режиме.