Оживленная магистраль Петрозаводска превращается в каток из-за коммунального прорыва

Водители карельской столицы предупредили о разливе воды на набережной Варкауса.
Как в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» сообщила Ксения Флюгрант, в районе Варкауса-Ленинградкой произошла крупная авария на сетях водоснабжения.
«Вода уже льется на Варкауса. Дорога и тротуар постепенно превращаются в каток», — написала петрозаводчанка.
Напомним, ранее мы сообщали о буксующих фурах в Лахденпохье.
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