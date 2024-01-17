Оживленная магистраль Петрозаводска превращается в каток из-за коммунального прорыва

Водители карельской столицы предупредили о разливе воды на набережной Варкауса.

Как в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» сообщила Ксения Флюгрант, в районе Варкауса-Ленинградкой произошла крупная авария на сетях водоснабжения.



«Вода уже льется на Варкауса. Дорога и тротуар постепенно превращаются в каток», — написала петрозаводчанка.







Напомним, ранее мы сообщали о буксующих фурах в Лахденпохье.