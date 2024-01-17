Буксующие фуры собрали пробку в Приладожье Карелии

У кирхи в поселке Яккима на скользкой дороге буксуют большегрузы.
Как сообщил пользователь паблика «Лахденпохья — НАВСЕГДА!» Роман Дударев, на дороге в районе кирхи поселка Яккима в направлении Лахденпохьи перекрыто движение.
«У кирхи повисли фуры. Регулировщиков нет. Стоим уже 20 минут», — написал житель Карелии.
Отметим, во время гололеда на возвышенности перед кирхой большегрузы буксуют не в первый раз.
Кирху в Яккима начали возводить в 1845 году при финансовом содействии землевладельца, графа Александра Кушелева-Безбородко. Лютеранскую церковь построили по проекту известного архитектора Карла Энгеля.
Строительство шло пять лет, кирха была освящена 19 октября 1851 года.
Фото: sorola.ru
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