Буксующие фуры собрали пробку в Приладожье Карелии

У кирхи в поселке Яккима на скользкой дороге буксуют большегрузы.

Как сообщил пользователь паблика «Лахденпохья — НАВСЕГДА!» Роман Дударев, на дороге в районе кирхи поселка Яккима в направлении Лахденпохьи перекрыто движение.



«У кирхи повисли фуры. Регулировщиков нет. Стоим уже 20 минут», — написал житель Карелии.



Отметим, во время гололеда на возвышенности перед кирхой большегрузы буксуют не в первый раз.



Кирху в Яккима начали возводить в 1845 году при финансовом содействии землевладельца, графа Александра Кушелева-Безбородко. Лютеранскую церковь построили по проекту известного архитектора Карла Энгеля.



Строительство шло пять лет, кирха была освящена 19 октября 1851 года.







Фото: sorola.ru