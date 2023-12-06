Падение толстенького бобра на границе с Карелией попало на камеру наблюдения

В заповеднике зафиксировали, чем закончился путь бобра.
Видео с похождениями бобра появилось в официальном паблике Нижне-Свирского государственного заповедника, расположенного на границе Ленинградской области и Карелии.
«Кажется, нам пора заводить новую рубрику о жизни одного толстенького заповедного бобра! Вы только посмотрите, как „грациозно“ он идёт по дереву… и как нелепо падает с него в конце», — прокомментировали происходящее на видео в паблике.
Ранее жители Петрозаводска сняли на видео, как лисица занимается дератизацией в одном из дворов города.
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