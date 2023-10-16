Памятник знаменитому художнику поставят в столице карельского Приладожья

В Сортавале установят памятник Николаю Рериху.

По сообщению главы городской администрации Сергея Крупина, на будущей центральной набережной подготовили основание для установки памятника Николаю Рериху.



«Он некоторое время жил и работал в городе Сортавала, вдохновлялся красотой нашего края, чтобы создавать великие произведения искусства», — говорится в сообщении.



Форма и размер памятника пока неизвестны, их определят на конкурсе проектов.







Отметим, как говорится на портале wiki-karelia.ru, Николай Константинович Рерих – известный русский художник, писатель, археолог и путешественник.



Его авторству принадлежит знаменитый пакт о защите культурного наследия и более семи тысяч картин. Российский период его жизни богат на творчество. Он занимался живописью, росписью церквей, сценографией, принимал активное участие в возрождении русской стариной культуры.



Особым духом пронизан период его творчества, проведенный в Карелии. Здесь он пишет серию, состоящую из 200 картин, которые впоследствии стали основой для его выставочной деятельности.