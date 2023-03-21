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Парфенчиков: «Без внешней миграции мы все вопросы развития экономики Карелии не решим»

Новости. Экономика
15:50, 22 Марта 2023
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Карелии не хватает высококвалифицированных специалистов, поэтому их надо привлекать из других регионов России.

Такое мнение высказал сегодня на заседании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

«Мы понимаем, что без внешней миграции мы с вами все вопросы развития экономики Карелии не решим. За счет только местных ресурсов, даже если все они будут оставаться здесь, а мы понимаем, что жизнь есть жизнь и кто-то уезжает, у нас динамика миграционного прироста должна быть серьезной. Нам нужны люди высококвалифицированные, специалисты с высоким уровнем подготовки», — сказал губернатор.

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