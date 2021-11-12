Парфенчиков: «Помню, как мама готовила на кухне завтрак, попутно мы слушали новости»

Артур Парфенчиков поздравил карельское радио с 95-летием.

95 лет назад в эфире впервые прозвучали позывные карельского радио.

Глава Карелии Артур Парфенчиков напомнил, что радио было в каждом доме, оно «объединяло, воспитывало, учило»:

«Помню, как мама готовила на кухне завтрак, попутно мы слушали новости или метеосводку, а за окном - утро и новый день! Дикторов и ведущих - Анну Варламову, Валентину Строголеву, Бориса Позднякова, Давида Мальцева, Наталью Ларцеву, Геннадия Ракитина и многих-многих других радийщиков мы узнавали по голосам, у каждого он был свой, особый».

Глава Карелии поздравил тех, кто занимался становлением карельской радиожурналистики, и кто сейчас продолжает трудиться на карельском радио – корреспондентов, инженеров, технических работников:

«Желаю успехов, развития, новых программ! Пусть ваши слушатели будут с вами на одной волне!».

Напомним, накануне Парфенчиков поблагодарил главу Русской православной церкви за «мудрые советы».