Парфенчиков поблагодарил главу Русской православной церкви за «мудрые советы»

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил с днем рождения Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, которому сегодня исполнилось 75 лет.

Поздравление губернатора размещено на его странице Вконтакте.

«Ни для кого не секрет, что я — человек искренне верующий. Мне посчастливилось общаться с его Святейшеством. И я благодарен Патриарху за его благословение, мудрые советы, внимание к Карелии, помощь в восстановлении наших храмов и святынь, в том числе, Валаамского монастыря, за поддержку наших предложений по развитию Беломорья», — написал Парфенчиков.



