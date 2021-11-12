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Парфенчиков поблагодарил главу Русской православной церкви за «мудрые советы»

Новости. Общество
11:02, 20 Ноября 2021
фото: «Республика»/Леонид Николаев

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Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил с днем рождения Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, которому сегодня исполнилось 75 лет.

Поздравление губернатора размещено на его странице Вконтакте.

«Ни для кого не секрет, что я — человек искренне верующий. Мне посчастливилось общаться с его Святейшеством. И я благодарен Патриарху за его благословение, мудрые советы, внимание к Карелии, помощь в восстановлении наших храмов и святынь, в том числе, Валаамского монастыря, за поддержку наших предложений по развитию Беломорья», — написал Парфенчиков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Серж
2021-11-20 13:26:39
Не верю ни одному его слову.
Полезный
2021-11-20 13:13:31
Не хотите кормить православных, будете кормить сомалийцев
Ded
2021-11-20 12:52:22
"ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: "я Христос", и многих прельстят". (МФ., 24.5)
"ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных". (Мф., 24.24).
Вася
2021-11-20 12:34:34
Даже пенсионеры поперхнулась чаем)
Вася
2021-11-20 12:31:30
свободный от разума мир
Вася
2021-11-20 12:30:40
В этом свободном мире еще Лукашенко,и не только.
stranger
2021-11-20 12:22:03
Предполагаю, бронированный BMW профессиональная охрана в спецодежде корпорации РПЦ, как -то не очень вяжется с Божественным началом сего упомянутого господина.
Leopol'd
2021-11-20 12:20:29
Мудрость заключается в игнорировании антиковидных мер от губернатора? Тут и мероприятия свыше 50 человек и игнорирование масок...
Вася
2021-11-20 12:15:51
И это правда. Великая Россия это сейчас образец построения свободного государства.
кир
2021-11-20 12:27:04
Вася, аномальная страна. :)
Вася
2021-11-20 12:08:10
Президент Владимир Путин 18 ноября подчеркнул, что Россия — это миролюбивое государство. Притом он добавил, что внешняя политика должна впредь служить обеспечению благоприятных условий для развития и безопасности страны.
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