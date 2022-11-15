Парфенчиков подписал указ о присвоении участнику СВО звания «Человека года» в Карелии

Звание «Человек года» в Карелии получил летчик-истребитель Илья Сизов, участвовавший в спецоперации на Украине.

Указ пописал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Сизов является заместителем командира истребительного авиационного полка. Удостоен звания Героя России.

«7 мая 2022 года он выполнял боевую задачу по прикрытию подразделений российской армии, находившейся на острове Змеиный в Черном море. Во время боевого дежурства Илья Сизов обнаружил украинский вертолет, снизился до предельно малой высоты и уничтожил военную технику противника, не позволив ему высадить десант. За время боевых действий на Украине летчик-истребитель уничтожил 11 украинских летательных аппаратов (3 самолёта Су-24, 3 самолёта Су-27, 2 самолёта МиГ-29, 2 вертолёта Ми-24, 1 вертолёт Ми-14) и два зенитных ракетных комплекса «Бук-М1», — говорится в официальном сообщении правительства Карелии.