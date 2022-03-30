Парфенчиков попросил жителей Карелии участвовать в программе благоустройства

Глава Карелии Артур Парфенчиков пригласил жителей республики участвовать в голосовании по федеральной программе «Комфортная среда».

Артур Парфенчиков призвал жителей региона выбрать территории для благоустройства в рамках федеральной программы «Комфортная среда». Об этом он заявил в соцсети.

«От вас зависит, какой парк, сквер или бульвар в вашем городе преобразятся. И если в прошлом году в голосовании участвовали только 4 населенных пункта Карелии, сейчас их 15: Петрозаводск, Костомукша, Кондопога, Сегежа, Олонец, Питкяранта, Кемь, Лахденпохья, Медвежьегорск, Пудож, Суоярви, Муезерский, Надвоицы, Повенец и Кончезеро», — заявил он.

По словам Парфенчикова, 35 проектов, которые наберут наибольшее количество голосов, получат финансирование. Проекты предполагается реализовать в следующем году.

Ранее сообщалось, что Петрозаводск занял 18 место в рейтинге качества городской среды.