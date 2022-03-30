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Петрозаводск занял 18 место в рейтинге качества городской среды

Новости. Общество
08:20, 05 Апреля 2022
фото: Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Эксперты составили список городов по уровню развития в них комфортной городской среды, Петрозаводск оказался на 18 строчке в своей группе.

Петрозаводск попал на 18 место в группе «Крупные города, находящиеся в условно комфортном климате» в рейтинге «Индекс качества городской среды» по 2021 году.

Индекс качества городской среды рассчитывает ежегодно министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Сообщается, что на формирование индекса влияют 36 индикаторов, которые характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивается по шести показателям – безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

Каждый показатель оценивается по десятибальной шкале. Затем значения суммируются и формируют итоговый индекс качества. Максимальное количество баллов, которое может набрать город, — 360. Городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов. 

Петрозаводск, согласно проведенному исследованию, набрал 212 баллов в минувшем году. Лидерами в данной группе стали Тюмень (233 балла), Грозный (233 балла) и Сочи (229 баллов).

В рейтинге также фигурируют и другие карельские города: Кондопога (199 баллов), Сегежа (155 баллов), Сортавала (201 балл), Питкяранта (195 баллов), Пудож (180 баллов), Медвежьегорск (174 балла), Олонец (173 балла), Лахденпохья (157 баллов), Суоярви (152 балла), Костомукша (191 балл), Беломорск (170 баллов), Кемь (151 балл).

В Индексе города разделены на группы в зависимости от численности населения и климата. Города сравнивали в рамках их размерно-климатических групп.

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