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Новости. Общество
11:42, 18 Марта 2018

Парфенчиков проголосовал на выборах Президента страны

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Глава Карелии Артур Парфенчиков принял участие в голосовании на выборах президента России.

Руководитель региона проголосовал на избирательном участке, который располагается в Индустриальном колледже на ул. Лениградской в Петрозаводске.

По завершении голосования глава республики  обратился к жителям региона.

"Мы живём в одном государстве, соблюдаем одни законы, говорим на одном языке, у нас общие корни, менталитет, нас объединяет уникальная культура и история. Выбор главы государства - наше право. Почетное право. Не лишайте себя этого права в угоду небольшой кучки людей, которые призывают бойкотировать выборы. Это абсолютно деструктивная позиция. Бездействие порождает бездействие. У каждого из нас есть своё мнение, свой голос и право выразить своё доверие одному из кандидатов в президенты. Давайте же выразим его", -  сказал Артур Парфенчиков.

 

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