Парфенчиков проголосовал на выборах Президента страны

Глава Карелии Артур Парфенчиков принял участие в голосовании на выборах президента России.

Руководитель региона проголосовал на избирательном участке, который располагается в Индустриальном колледже на ул. Лениградской в Петрозаводске.

По завершении голосования глава республики обратился к жителям региона.

"Мы живём в одном государстве, соблюдаем одни законы, говорим на одном языке, у нас общие корни, менталитет, нас объединяет уникальная культура и история. Выбор главы государства - наше право. Почетное право. Не лишайте себя этого права в угоду небольшой кучки людей, которые призывают бойкотировать выборы. Это абсолютно деструктивная позиция. Бездействие порождает бездействие. У каждого из нас есть своё мнение, свой голос и право выразить своё доверие одному из кандидатов в президенты. Давайте же выразим его", - сказал Артур Парфенчиков.