Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение об открытии магазинов непродовольственных товаров и торговых центров в большинстве населенных пунктов республики.

Парфенчиков сообщил на странице в соцсети об очередном ослаблении ограничительных мер на территории республики.

Торговые точки будут открыты в населенных пунктах, где, по мнению органов власти, риск заражения коронавирусом менее существенный.

"С 26 мая в большинстве населенных пунктов Карелии смогут возобновить работу магазины непродовольственных товаров, а также торговые центры. Исключение пока составит Олонецкий район, где в последние дни произошла вспышка коронавирусной инфекции, а также в Сортавальский, Лахденпохский районы и Питкярантский район за исключением самой Питкяранты, въезд в которую сейчас контролируется на КПП. Это связано с тем, что Приладожье находится в высокой зоне риска из-за близости Ленинградской области. В Сегежском районе наоборот - непродовольственные магазины могут работать везде, кроме Сегежи", - сообщил глава республики.

Торговые точки будут обязаны соблюдать меры безопасности.

"Торговля может осуществляться только при строгом соблюдении мер профилактики. И покупатели, и продавцы, и другой персонал торговых точек должны находиться в масках. В магазинах площадью меньше 200 кв.м. количество покупателей – 1 человек на 20 кв.м., площадью более 200 кв.м. – 1 человек на 30 кв.м. В крупных торговых комплексах площадью– 1 человек на 50 кв.м. Небольшие отделы и бутики в торговых центрах обязаны разместить на входе информацию о том, сколько человек могут одномоментно находиться на их территории. У касс и на входе должна быть нанесена специальная разметка для соблюдения дистанции в 4 метра. Также должны быть оборудованы места обработки рук антисептиками, проводиться регулярная дезинфекция помещений", - заявил Парфенчиков.

Губернатор пояснил, что торговые центры откроются в тестовом режиме до 1 июня.

"Мы должны быть уверены, что правила безопасности там будут соблюдаться в полном объеме", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое вводит запрет на встречи с гостями для жителей региона.