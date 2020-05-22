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Парфенчиков запретил жителям Карелии принимать гостей в период распространения COVID-19

Новости. Общество
12:01, 23 Мая 2020
фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976
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Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое вводит запрет на встречи с гостями для жителей региона.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое расширяет список запретов для граждан в период распространения коронавирусной инфекции.

Губернатор распорядился установить запрет на встречи с гостями. Фактически таким образом губернатор дополнил один из пунктов своего предыдущего распоряжения, которым на территории Карелии был ранее введен режим повышенной готовности.

Согласно тексту распоряжения, горожанам запрещено "принимать гостей, посетителей по месту своего проживания (пребывания) без уважительных причин (таких, как необходимость ухода за лицами пожилого  возраста, лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, несовершеннолетними, и другие причины по согласованию с органами местного самоуправления поселений)".

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте карельского правительства. Документ подписан главой 20 мая.

В новом распоряжении глава республики также уточнил пункт, который касается передвижения из дома на дачу. В новой редакции он звучит так: "Разрешить в целях обеспечения изоляции (самоизоляции) передвижение на личном автомобильном транспорте от места жительства (пребывания) по месту регистрации к загородным жилым, дачным, садовым домам и обратно при наличии документов (копий документов), указанных в абзаце десятом настоящего пункта, при условии исключения контактирования с иными лицами, кроме проживающих совместно членов семьи". В прежнем варианте документа не было указания на запрет контактирования с иными лицами, кроме членов семьи, в процессе поездки.

Ранее Парфенчиков рекомендовал жителям республики не принимать гостей и родственников из других регионов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Митька
2020-05-23 13:45:07
Прошёлся по городу, кругом леса на домах понатырканы, куча людей с непонятным "происхождением" шастают по лесам, вокруг домов, по магазинам, без масок, по лесам чуть ли не в квартиры "залезают", дышат "ковидом" привозным и что? Да ничего, им всё разрешено, пока первый десяток не заразят, ничего не будет, но местных жителей: и штрафовать, и наказывать, и гонять можно?!?!
Juniper59
2020-05-23 13:35:49
Жизнь в среде полчищ бестолковых чинуш всё больше начинает походить на скверно рассказанный несмешной анекдот.
Старый дед щукарь
2020-05-23 13:24:52
Я дак девок принимаю только так у себя в избушке в Пудожгорье, без маски и резинки!
кир
2020-05-23 14:24:41
Старый дед щукарь, у девок одна задача - это ребёнка родить. От кого? Не играет роли. :)
Вася
2020-05-23 13:44:14
Старый дед щукарь, Бабки Вали не было?
Вася
2020-05-23 13:06:59
И ещё эти, противные любители России! Живущие в лондонах и стран евросоюза! Которые с какой то дури, к нам взяли и припёрлись! И из последнего, чтобы я желал! Пусть смоет в Гудзон дачку, по доброте моей душевной! Профэссора от медицины и которая сшибает в России деньги! Этой ленки малышевой....
кир
2020-05-23 12:52:42
А выпить очень хочется. Как быть? Я считаю, что надо выполнять распоряжения начальства, а не ныть на этом ресурсе. А хотение в кулак зажать. :)
nae
2020-05-23 13:57:58
кир, попробуй только кулак разжать. И не ной. Распустил тут сопли, как баба.
кир
2020-05-23 14:21:30
nae, к училке под бочок и молчок.
Вася
2020-05-23 12:48:16
. Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество — Путин, и мы его должны защитить.
Вася
2020-05-23 13:23:42
Вася, О нефти что-то круто наврали
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