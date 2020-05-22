Парфенчиков запретил жителям Карелии принимать гостей в период распространения COVID-19

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое вводит запрет на встречи с гостями для жителей региона.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое расширяет список запретов для граждан в период распространения коронавирусной инфекции.

Губернатор распорядился установить запрет на встречи с гостями. Фактически таким образом губернатор дополнил один из пунктов своего предыдущего распоряжения, которым на территории Карелии был ранее введен режим повышенной готовности.

Согласно тексту распоряжения, горожанам запрещено "принимать гостей, посетителей по месту своего проживания (пребывания) без уважительных причин (таких, как необходимость ухода за лицами пожилого возраста, лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, несовершеннолетними, и другие причины по согласованию с органами местного самоуправления поселений)".

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте карельского правительства. Документ подписан главой 20 мая.

В новом распоряжении глава республики также уточнил пункт, который касается передвижения из дома на дачу. В новой редакции он звучит так: "Разрешить в целях обеспечения изоляции (самоизоляции) передвижение на личном автомобильном транспорте от места жительства (пребывания) по месту регистрации к загородным жилым, дачным, садовым домам и обратно при наличии документов (копий документов), указанных в абзаце десятом настоящего пункта, при условии исключения контактирования с иными лицами, кроме проживающих совместно членов семьи". В прежнем варианте документа не было указания на запрет контактирования с иными лицами, кроме членов семьи, в процессе поездки.

Ранее Парфенчиков рекомендовал жителям республики не принимать гостей и родственников из других регионов.