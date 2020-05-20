"Просто приезжать в гости на несколько дней сейчас недопустимо"

Глава Карелии Артур Парфенчиков порекомендовал жителям республики не принимать гостей и родственников из других регионов.

"Инфекция попадает в Карелию из соседних регионов, в первую очередь, из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Если приезжающий соблюдает изоляцию, тогда заболевает принимающая его семья. Если приехавший из другого региона человек нарушает правила, - инфекция выходит за пределы семейных контактов", - отметил глава Карелии Артур Парфенчиков накануне на заседании республиканского правительства.



Глава Карелии подчеркнул: безусловно, есть жизненные ситуации, когда человеку необходимо приехать к родным. И они будут учитываться. Но просто приезжать в гости, на отдых на несколько дней сейчас недопустимо. Это будет зафиксировано в соответствующем распоряжении главы региона, которое сейчас готовится, - сообщили в Оперштабе правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.

"Понимаем, что необходимо решать вопрос о дальнейшем открытии направлений в экономике, дежурных групп в детских садах, работы общественного транспорта. Но при этом нельзя подвергать опасности жизнь и здоровье людей", - добавил глава Карелии.