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"Просто приезжать в гости на несколько дней сейчас недопустимо"

Новости. Общество
08:20, 21 Мая 2020
фото: © скриншот трансляции / паблик вконтакте "Республика Карелия"
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Глава Карелии Артур Парфенчиков порекомендовал жителям республики не принимать гостей и родственников из других регионов.

"Инфекция попадает в Карелию из соседних регионов, в первую очередь, из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Если приезжающий соблюдает изоляцию, тогда заболевает принимающая его семья. Если приехавший из другого региона человек нарушает правила, - инфекция выходит за пределы семейных контактов", - отметил глава Карелии Артур Парфенчиков накануне на заседании республиканского правительства.

Глава Карелии подчеркнул: безусловно, есть жизненные ситуации, когда человеку необходимо приехать к родным. И они будут учитываться. Но просто приезжать в гости, на отдых на несколько дней сейчас недопустимо. Это будет зафиксировано в соответствующем распоряжении главы региона, которое сейчас готовится, - сообщили в Оперштабе правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.

"Понимаем, что необходимо решать вопрос о дальнейшем открытии направлений в экономике, дежурных групп в детских садах, работы общественного транспорта. Но при этом нельзя подвергать опасности жизнь и здоровье людей", - добавил глава Карелии.

 

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Комментарии

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кир
2020-05-21 08:51:45
А баба-яга против. Добрыми пожеланиями дорога в ад выслана. Нельзя по-хорошему с людьми. Они не поймут этого и злословить будут. Так, заноза? Хорошему кнутом учить надо. :)
карел
2020-05-21 08:34:24
Контактиш все за кресло свое переживает, масками население так и не обеспечил и даже не подарил , как некоторые порядочные главы из районов .
Гость
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