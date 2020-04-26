Парфенчиков требует дать правовую оценку большому количеству заболевших из одного круга общения

В Петрозаводске за два дня выявлено 16 заразившихся коронавирусной инфекции, все заболевшие были из одного круга контактов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети опубликовал данные о заболевших короновирусом за сутки.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки выросло на 6 человек и на 27 апреля составило 62.

"6 новых случаев коронавирусной инфекции – это петрозаводчане из того же круга контактов, что и 10 человек, заболевших накануне, - возмущен Артур Парфенчиков. - Они пренебрегли элементарными правилами безопасности, нарушили ограничительные меры, которые сейчас действуют в республике. Итог - 16 человек в больнице! Как уже писал, этому будет дана правовая оценка".

Ранее Парфенчиков предупреждал, что 25 апреля произошел резкий скачок заболеваемости – выявлено сразу 12 заразившихся, при этом 10 – это люди из одного круга контактов.

"Правоохранительные органы дадут оценку действиям тех людей из одного круга контактов, которые, будучи совершеннолетними, пренебрегли всеми предписаниями, в результате чего мы получили такой резкий рост заболеваемости", - предупредил Артур Парфенчиков.