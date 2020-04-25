Правоохранительные органы разберутся с резким ростом заболеваемости коронавирусом в Карелии, заявил Парфенчиков

В нашей республике за сутки 12 человек заразились коронавирусной инфекцией, при этом 10 человек – это представители одной из национальных диаспор в Карелии.

Утро Артур Парфенчиков начал не с очень добрых новостей на своей странице в соцсети, так как в Карелии за сутки произошел резкий скачок заболевания коронавирусом – заразились сразу 12 человек. Все – в Петрозаводске. Среди них 4 детей в возрасте до 16 лет и один пожилой мужчина. 10 человек – из одного круга контактов!

Как стало известно "Столице на Онего", "10 человек из одного круга" - это представители одной из национальных диаспор в Карелии.

"Друзья, вы сами видите, что происходит, когда кто-то решил, что ему никакой вирус не страшен, - написал Артур Парфенчиков. - Ограничительные меры в период пандемии Covid-19 - это не прихоть власти, а необходимое и главное условие для того, чтобы остановить его распространение! Поэтому давайте все-таки будем ответственными и разумными людьми. Иначе легко перечеркнуть наши усилия прошедших недель. Правоохранительные органы дадут оценку действиям тех людей из одного круга контактов, которые, будучи совершеннолетними, пренебрегли всеми предписаниями, в результате чего мы получили такой резкий рост заболеваемости".

Напомним, по оперативным данным на 26 апреля:

- 56 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции (+12 новых случаев за сутки);

- 5 человек выписаны;

- всего проведено 11601 исследований (+288 за сутки);

- 2045 жителей Карелии находятся на самокарантине (за сутки их количество не изменилось);

- 28 человек остаются в местах обсервации;