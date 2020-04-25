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Правоохранительные органы разберутся с резким ростом заболеваемости коронавирусом в Карелии, заявил Парфенчиков

Новости. Общество
09:54, 26 Апреля 2020
фото: © кадр из видео
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В нашей республике за сутки 12 человек заразились коронавирусной инфекцией, при этом 10 человек – это представители одной из национальных диаспор в Карелии.

Утро Артур Парфенчиков начал не с очень добрых новостей на своей странице в соцсети, так как в Карелии за сутки произошел резкий скачок заболевания коронавирусом – заразились сразу 12 человек. Все – в Петрозаводске. Среди них 4 детей в возрасте до 16 лет и один пожилой мужчина. 10 человек – из одного круга контактов!

Как стало известно "Столице на Онего", "10 человек из одного круга" - это представители одной из национальных диаспор в Карелии.

"Друзья, вы сами видите, что происходит, когда кто-то решил, что ему никакой вирус не страшен, - написал Артур Парфенчиков. - Ограничительные меры в период пандемии Covid-19 - это не прихоть власти, а необходимое и главное условие для того, чтобы остановить его распространение! Поэтому давайте все-таки будем ответственными и разумными людьми. Иначе легко перечеркнуть наши усилия прошедших недель. Правоохранительные органы дадут оценку действиям тех людей из одного круга контактов, которые, будучи совершеннолетними, пренебрегли всеми предписаниями, в результате чего мы получили такой резкий рост заболеваемости".

Напомним, по оперативным данным на 26 апреля:
- 56 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции (+12 новых случаев за сутки);
- 5 человек выписаны;
- всего проведено 11601 исследований (+288 за сутки);
- 2045 жителей Карелии находятся на самокарантине (за сутки их количество не изменилось);
- 28 человек остаются в местах обсервации;

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Mike
2020-04-26 11:25:14
Зачем глава в форме мчс? С какого перепугу? Нельзя носить форму ведомства, к которому ты не относишься! Может, форму фссп снова наденет и будет в ней на всех фотографиях? Что за дурь?!
David
2020-04-26 11:06:50
Что за сюр творится?
Изя
2020-04-26 11:03:11

Действительно , почему глава ( рь) не самоизолировался , как сделали все приличные и законопослушные граждане ???))) :)
German
2020-04-26 10:19:14
С внебольничной пневмонией разобрался бы , почему умирают люди , цены бы ему не было .
кир
2020-04-26 11:20:40
German, Никита дал статистику по предыдущим годам. Читай.
Generalus87
2020-04-26 10:16:02
Пускай правоохранительные органы проверят действие самого Губера, в части его непонятного шатания по разным стройкам
кир
2020-04-26 10:12:44
Менты работают не лучше дворников.
Гость
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