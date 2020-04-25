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За сутки в Карелии 12 человек заболели коронавирусом

Новости. Общество
09:11, 26 Апреля 2020
фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова
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Число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки выросло на 12 человек и составило 56, сообщает оперштаб в Карелии.

Так, 12 человек за сутки заболели коронавирусом в Петрозаводске, в том числе четверо детей в возрасте до 16 лет и один пожилой мужчина. При этом 10 заболевших - из одного близкого круга общения. Много раз было сказано: ходить по гостям, собираться компаниями сейчас недопустимо. Если игнорировать эти правила, пренебрегать рекомендациями врачей, будет рост заражений. Вот и подтверждение.

По оперативной информации о коронавирусе в Карелии на 26 апреля, общее число заболевших составляет 56 человек.

12 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Карелии за последние сутки, в том числе у 85-летнего мужчины и четверых детей – в возрасте 2 лет, 4 лет, 8 лет и 16 лет.

Всего проведено 11601 исследование (+288 за сутки).

На самокарантине находится 2045 человек (0 за сутки).

В местах обсервации содержатся 28 человек (0 за сутки).

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Комментарии

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Вася
2020-04-26 10:38:00
Платошкин -спасение России
eprst
2020-04-26 11:13:20
Вася, К тому времени,Артурчик подрастет
Изя
2020-04-26 11:07:11
Ты прав , куда ни глянь бардак и дрянь ))) :)
Вася
2020-04-26 10:35:00
Журналист Василий Уткин прокомментировал высказывания телеведущего Владимира Соловьева в свой адрес.

– Он начал угрожать меня избить. Я не стану с ним драться ни при каких обстоятельствах, потому что если этого человека тронуть хотя бы пальцем, ты гарантированно потеряешь все и сядешь, это совершенно очевидно.

Вообще, желание подраться с кем бы-то ни было у человека, который везде ходит с двумя фсошниками, это крайне смешно. Это во-вторых.
Гость
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