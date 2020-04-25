За сутки в Карелии 12 человек заболели коронавирусом

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки выросло на 12 человек и составило 56, сообщает оперштаб в Карелии.

Так, 12 человек за сутки заболели коронавирусом в Петрозаводске, в том числе четверо детей в возрасте до 16 лет и один пожилой мужчина. При этом 10 заболевших - из одного близкого круга общения. Много раз было сказано: ходить по гостям, собираться компаниями сейчас недопустимо. Если игнорировать эти правила, пренебрегать рекомендациями врачей, будет рост заражений. Вот и подтверждение.

По оперативной информации о коронавирусе в Карелии на 26 апреля, общее число заболевших составляет 56 человек.

12 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Карелии за последние сутки, в том числе у 85-летнего мужчины и четверых детей – в возрасте 2 лет, 4 лет, 8 лет и 16 лет.

Всего проведено 11601 исследование (+288 за сутки).

На самокарантине находится 2045 человек (0 за сутки).

В местах обсервации содержатся 28 человек (0 за сутки).