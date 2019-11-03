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Новости. Общество
10:00, 03 Ноября 2019
фото: ©"Комсомольская правда"/Олег Мыльников

Парусник из Карелии пришвартовался в "Артеке"

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Судно шло из Карелии 38 дней.

В "Артеке" торжественно встретили новое учебное парусное судно - двухмачтовую гафельную шхуну, пишет "Комсомольская правда". 

Со дня спуска на воду в Петрозаводске парусник прошел более 4 тысяч километров к порту постоянной приписки – гавань "Артека".

"За 38 суток, которые мы прошли по внутренним водам России, убедились в высочайших мореходных качествах шхуны: она доказала способность безопасно совершать плавания", –рассказал Александр Верховский, руководитель морских программ МДЦ "Артек", капитан II ранга запаса.

На шхуне артековцы будут обучаться по морским программам. Дети погрузятся в историю и традиции русского флота, а со следующего года смогут выходить под парусами в трехдневный поход вдоль крымских берегов.

Корабелам-артековцам теперь предстоит подготовить судно к полноценной службе в детском флоте и выбрать паруснику красивое название.

Напомним, на верфи исторического судостроения "Варяг" для международного детского центра "Артек" была построена учебная двухмачтовая гафельная шхуна.

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