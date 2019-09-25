В Петрозаводске построили судно для детского флота "Артека"

На верфи исторического судостроения "Варяг" для международного детского центра "Артек" была построена учебная двухмачтовая гафельная шхуна.

Судно успешно прошло ходовые испытания на Онежском озере и сейчас направляется в порт постоянной приписки – гавань "Артека". Маршрут следования шхуны: Петрозаводск – Вытегра – Череповец – Кострома – Козьмодемьянск – Саратов – Волго-Донской канал – Ростов-на Дону – Керчь – "Артек". В детском центре она должна быть в конце октября. Затем несколько месяцев юные корабелы-артековцы под руководством специалистов будут заниматься окончательным обустройством шхуны и ее подготовкой к полноценной службе в детском флоте "Артека", сообщает пресс-служба детского центра.

В морской поход на учебной шхуне сможет отправится сразу шесть артековцев, а за смену таких походов будет четыре. В плавание в 2020 году пойдут участники образовательной программы "Молодежной морской лиги" – "Школы под парусами". Ребята будут изучать историю и традиции русского флота, заниматься на шестивесельном яле и шверботе, а затем выйдут в трехдневный поход на шхуне вдоль крымского побережья. Планируется, что с 3-й по 13-й смену (в период навигации на Черном море) в год плавательскую практику на ней будут проходить около 240 детей.

Строительство учебного парусника стало возможным благодаря Фонду Президентских грантов и поддержке Управления по работе с партнерами "Артека".