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Новости. Общество
08:20, 25 Сентября 2019
фото: Международный центр "Артек"

В Петрозаводске построили судно для детского флота "Артека"

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На верфи исторического судостроения "Варяг" для международного детского центра "Артек" была построена учебная двухмачтовая гафельная шхуна.

Судно успешно прошло ходовые испытания на Онежском озере и сейчас направляется в порт постоянной приписки – гавань "Артека". Маршрут следования шхуны: Петрозаводск – Вытегра – Череповец – Кострома – Козьмодемьянск – Саратов – Волго-Донской канал – Ростов-на Дону – Керчь – "Артек". В детском центре она должна быть в конце октября. Затем несколько месяцев юные корабелы-артековцы под руководством специалистов будут заниматься окончательным обустройством шхуны и ее подготовкой к полноценной службе в детском флоте "Артека", сообщает пресс-служба детского центра.

В морской поход на учебной шхуне сможет отправится сразу шесть артековцев, а за смену таких походов будет четыре. В плавание в 2020 году пойдут участники образовательной программы "Молодежной морской лиги" – "Школы под парусами". Ребята будут изучать историю и традиции русского флота, заниматься на шестивесельном яле и шверботе, а затем выйдут в трехдневный поход на шхуне вдоль крымского побережья. Планируется, что с 3-й по 13-й смену (в период навигации на Черном море) в год плавательскую практику на ней будут проходить около 240 детей.

Строительство учебного парусника стало возможным благодаря Фонду Президентских грантов и поддержке Управления по работе с партнерами "Артека".

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