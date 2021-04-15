Пассажиров автобусов в Петрозаводске приглашают в зал ожидания на ж/д вокзал

Пассажиры автовокзала могут пользоваться инфраструктурой железнодорожного вокзала, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Железнодорожный вокзал в городе Петрозаводске в настоящее время является транспортно-пересадочным узлом столицы Карелии. С него отправляются и прибывают поезда дальнего и пригородного сообщения, а с недавнего времени и автобусы, которые уходят и приходят со всей республики и других регионов.

Продажа билетов на автобусы пригородного и международного сообщения перевозчика «Карелавтотранс» осуществляется в помещении пригородных железнодорожных касс вокзала, оповещение о посадке и высадке производится диспетчером автопредприятия, специально для этого, со стороны города, был установлен громкоговоритель.

Пассажирам автовокзала напомнили, что они могут пользоваться инфраструктурой железнодорожного вокзала – залами ожидания, санитарными комнатами, камерами хранения, обращаться в медицинский пункт за помощью.

Данные изменения связаны с проходящей реконструкцией автовокзала.

Напомним, что автовокзал Петрозаводска закрыли на ремонт до конца года.