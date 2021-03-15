Автовокзал Петрозаводска закрывается на ремонт до конца года

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о ремонтных работах, которые пройдут на территории автовокзала.

Реконструкция автовокзала в Петрозаводске начнется 17 марта. Работы должны быть завершены к концу года. Об этом сообщил Артур Парфенчиков в соцсети.

"С 17 марта здание закрывается на ремонт. Вокзал станет просторнее за счет пристройки, появятся новые входные зоны с пандусами для маломобильных граждан, контрольно-пропускной пункт и новый перрон. Завершить работы подрядчик планирует до 31 декабря 2021 года", - заявил он.

Работы по реконструкции объекта повлекут изменения в работе автовокзала.

"Междугородние и межмуниципальные автобусы будут отправляться от центрального входа железнодорожного вокзала. А прибывать - по-прежнему к зданию автовокзала на улице Чапаева. Билеты можно будет купить как непосредственно в автобусе, так и в пригородных железнодорожных кассах", - сообщил губернатор.

По оценке Парфенчикова, после ремонта автовокзал увеличит пропускную способность.

Глава Карелии также сообщил, что продолжаются работы по строительству новой автостанции в Пряже. Планируется завершить их в декабре. Новое здание автовокзала к концу этого года появится и в Пудоже, заявил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске изменилось место отправления для междугородных и пригородных автобусов.