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Автовокзал Петрозаводска закрывается на ремонт до конца года

Новости. Общество
10:29, 16 Марта 2021
фото: "Столица на Онего"
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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о ремонтных работах, которые пройдут на территории автовокзала.

Реконструкция автовокзала в Петрозаводске начнется 17 марта. Работы должны быть завершены к концу года. Об этом сообщил Артур Парфенчиков в соцсети.

"С 17 марта здание закрывается на ремонт. Вокзал станет просторнее за счет пристройки, появятся новые входные зоны с пандусами для маломобильных граждан, контрольно-пропускной пункт и новый перрон. Завершить работы подрядчик планирует до 31 декабря 2021 года", - заявил он.

Работы по реконструкции объекта повлекут изменения в работе автовокзала.

"Междугородние и межмуниципальные автобусы будут отправляться от центрального входа железнодорожного вокзала. А прибывать - по-прежнему к зданию автовокзала на улице Чапаева. Билеты можно будет купить как непосредственно в автобусе, так и в пригородных железнодорожных кассах", - сообщил губернатор.

По оценке Парфенчикова, после ремонта автовокзал увеличит пропускную способность.

Глава Карелии также сообщил, что продолжаются работы по строительству новой автостанции в Пряже. Планируется завершить их в декабре. Новое здание автовокзала к концу этого года появится и в Пудоже, заявил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске изменилось место отправления для междугородных и пригородных автобусов.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-03-16 11:59:34
Классно придумано, только бы коллапса какого-нибудь не приключилось на площади Гагарина, вдруг они реально все куда-нибудь поедут?
Беня
2021-03-16 11:47:40
Действительно, гениальная идея. Тетки с рюкзаками и собачками, мужики сидящие на шарабанах с удочками в руках , бабки с помидорной рассадой, прилично одетые пассажиры паравозов с модными чумоданами на колесиках- все смешается в доме Облонских на несчастном пятачке перед нашим красивым, снова новым вокзалом :)
Если, не ровен час, приключится хорошая погода (учитывая эпидемиологические вызовы современности), "безкасткюльные" дачники будут устраивать аншлаги на посадке. Как сказали бы эффективные менеджены - переоверлоадят весь бординг :)
Сам Артур Олегович и прочие ответственные товарищи при нем давно ли пробовали пихаться в пригородный летом в хорошую погоду? :)
David .
2021-03-16 10:40:49
Перед летним сезоном? Браво, это гениально! :) Интересно, а пулеметные вышки для безопасности будут установлены?
Беня
2021-03-16 11:28:45
David ., вы смысле рамки металлоискателей и сонный охранник, караулящий шоб рамки на цветной лом не сперли?
David .
2021-03-16 11:38:23
Беня, Нее, по новой моде, всё положено 3-х метровым забором обнести. Вот мне и интересно, будут ли дальше моду развивать до логического финала? :)
Беня
2021-03-16 11:50:26
David ., если положено, значит не покладено. Естественно будут :) А если шо слУчится, первое шо спросят, как была соблюдена священная буква инструкции :) Обязательно будут :)
Саныч
2021-03-16 11:05:23
David ., до пл. Гагарина легче добраться, чем до автовокзала. А как зимой асфальтировать территорию?
David .
2021-03-16 11:20:51
Саныч, То есть по твоему положить асфальт и есть весь ремонт? :) Вообще для укладки асфальта на такой площади нужна неделя при 8 часовом рабочем дне.
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