В Петрозаводске изменилось место отправления для междугородных и пригородных автобусов

Из-за реконструкции петрозаводского автовокзала местом отправления автобусов на несколько месяцев станет железнодорожный вокзал.

Как сообщается на сайте автовокзала Петрозаводска, с 17 марта по 30 декабря отправление пригородных и междугородних автобусов из Петрозаводска будет осуществляться от железнодорожного вокзала (пл. Гагарина, д.3, площадка у центрального входа).

Прибывать в столицу республики автобусы будут по-прежнему к автовокзалу (ул. Чапаева, д.3). Продажу билетов на автобусные рейсы в этот период организуют в пригородных железнодорожных кассах (пл. Гагарина, д.2а). Билеты также можно приобрести в автобусах.

Пассажиры автобусов смогут пользоваться инфраструктурой железнодорожного вокзала: залом ожидания, кафе, санузлами.

Расписание движения автобусов не изменится.

Телефон справочной службы +7-(814-2) 76-10-44.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске запретят остановку транспорта у автовокзала.