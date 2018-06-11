Пелагея задолжала ГИБДД около 30 тысяч рублей

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Согласно данным на сайте Федеральной службы судебных приставов, певица Пелагея систематически превышает скорость и неправильно паркуется.
За год певица накопила двадцать одну неоплаченную квитанцию по штрафам за нарушение правил дорожного движения. Артистка должна погасить штрафы на общую сумму около 30 тысяч рублей. О своих нарушениях родственникам она предпочитает не сообщать, пишет "Лайф".
"Первый раз слышу о штрафах дочери, — заявила Светлана Ханова, мама певицы в интервью "Стархиту". — Вообще, она редко водит автомобиль".
Певица и наставница телепроекта "Голос. Дети" Пелагея замужем за хоккеистом Иваном Телегиным.
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