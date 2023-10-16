Пенсии неработающих граждан к 2026 году могут вырасти до 25 590 рублей

Страховые выплаты неработающим пенсионерам планируют проиндексировать дважды.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2025 и 2026 годах планируют проиндексировать дважды, пишет ТАСС. В 2025 году — на 4,5% и на 2,2%, в 2026 году — на 4% и на 2,3%. Среднегодовой размер страховой пенсии неработающего пенсионера к 2026 году может вырасти до 25 590 рублей.

«В проекте бюджета предусмотрена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года на 7,5%, с 1 февраля 2025 года и 2026 года — на 4,5% и 4%, с 1 апреля 2025 года и 2026 года — на 2,2% и 2,3% соответственно. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера к 2026 году увеличится до 25 590,43 рубля», — указано в выводах счетной палаты по поводу проекта федерального закона о бюджете.

Согласно таблицам в документе, пишет ТАСС, в 2025 году среднегодовой размер страховой пенсии неработающего гражданина может составить 24 330 рублей.



Среднегодовой размер социальной пенсии в следующем году составит 13 230,22 рубля, в 2025 году — 14 424,86 рубля, в 2026 году — 15 883,86 рубля.



Средний размер накопительной пенсии в 2024 году — 1 605,25 рубля, в 2025 году — 1 897,84 рубля, в 2026 году — 2 141,93 рубля, а среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты в 2024 году — 2 474,95 рубля, в 2025 году — 2 631,40 рубля, в 2026 году — 2 787,85 рубля.



Отмечается, что повышение размеров социальных выплат и государственных пособий запланировано ежегодно с 1 февраля на уровне прогнозируемой инфляции предыдущего года: в 2024 году — на 7,5%, в 2025 году — на 4,5%, в 2026 году — на 4%.