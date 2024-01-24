В России с февраля повысят материнский капитал

С 1 февраля в России повысят материнский капитал.

В России с 1 февраля повысят материнский капитал, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале нижней палаты парламента страны. Об этом пишет РБК.



«Материнский капитал составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей на второго. Кроме того, на 7,4% вырастут более 40 различных пособий и компенсаций», — говорится в сообщении.



В частности, помимо маткапитала будут проиндексированы единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата.



В 2023 году размер выплаты на первого ребенка составлял 587 тысячи, на второго — 775,6 тысячи рублей.