Первоклассный праздник для школьников Петрозаводска перенесли на май

Праздничные мероприятия с шествием первоклассников пройдут в конце учебного года.

Праздники «Первоклассная академия» и «Город моей мечты» решено перенести на май в связи с неблагоприятными погодными условиями. Торжества на площади Кирова сегодня не состоятся, сообщили в администрации города.

«Друзья, погода за окном говорит о том, что решение перенести на май шествие первоклассников было верным. В конце учебного года обязательно проведем этот малышовый парад. Тогда же организуем и праздник „Первоклассная академия“. А пока — запасаемся терпением и ждём окончания дождливой погоды», — пишет на своей странице глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Ранее сообщалось, тысячи жителей Петрозаводска «зажгли» на концерте группы «Руки вверх», несмотря на непогоду.